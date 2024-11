Delegado da PF é nomeado Secretário-Geral da INTERPOL

- Foto: Divulgação

O delegado da Polícia Federal Valdecy Urquiza foi eleito pela Assembleia-Geral da INTERPOL, em Glasgow (Escócia), como novo Secretário-Geral da maior organização policial do mundo. Com a escolha, Urquiza se torna o primeiro representante de um país em desenvolvimento a ocupar esse cargo nos 100 anos de existência da INTERPOL, marcando um momento histórico para o Brasil e ampliando a presença brasileira na luta global contra o crime organizado.

Aprovado pela maioria dos 196 países membros da INTERPOL, Urquiza assumirá o posto ao final do mandato do atual Secretário-Geral, Jürgen Stock, da Alemanha, no dia 7 de novembro de 2024.

A eleição tinha sido realizada no âmbito do Comitê Executivo da Interpol, em Lyon, em junho de 2024 e foi ratificada nesta terça-feira.

Segundo a PF, a ratificação do delegado Urquiza reflete a alta prioridade atribuída pelo governo brasileiro ao combate ao crime organizado transnacional, que tem na cooperação internacional, crescentemente, uma dimensão essencial. Representa, ademais, o reconhecimento, pela comunidade internacional, do profissionalismo e da competência da Polícia Federal brasileira no enfrentamento à criminalidade, bem como de sua relevante contribuição ao trabalho da INTERPOL.

A corporação ainda informou que o sucesso da campanha do brasileiro Valdecy Urquiza a Secretário-Geral da INTERPOL foi fruto de estreita coordenação entre a Polícia Federal, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Quem é Valdecy Urquiza

O Secretário-Geral da INTERPOL é o principal executivo da organização, com mandato de cinco anos. Atualmente, ele é Diretor de Cooperação Internacional da Polícia Federal e foi Vice-Presidente da INTERPOL para as Américas de 2021-2024.

Em sua trajetória, Urquiza ocupou cargos de destaque, como Chefe da Divisão de Cooperação Jurídica Internacional da Polícia Federal do Brasil e Diretor-Assistente na Diretoria de Crimes Organizados e Emergentes na sede da INTERPOL, em Lyon, França. No Brasil, liderou o Escritório Central Nacional da INTERPOL, a Divisão de Cooperação Policial Internacional, a Divisão de Relações Internacionais e a Diretoria de Tecnologia da Informação da Polícia Federal.

Formado em Direito pela Universidade de Fortaleza, com pós-graduações em Administração Pública pelo IBMEC e em Direito Ambiental pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Urquiza é também ex-aluno da Academia Nacional do FBI, em Quantico, Virgínia, EUA.

Aos 43 anos, nascido em São Luís/MA, será responsável por liderar a organização em seus esforços globais de combate ao crime transnacional e fortalecimento da cooperação policial internacional.