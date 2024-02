Deltur oferece atendimento especializado aos turistas no Carnaval | A TARDE

Policiais com treinamento especializado para realizar atendimentos e registros à turistas de outros países estarão em escala de plantão 24 horas durante o período de Carnaval na Delegacia Especial de Proteção ao Turista (Deltur), localizada no Pelourinho, um dos principais pontos turísticos da Bahia.



De acordo com a titular da Deltur, delegada Camila Albuquerque, além dos turistas de outros estados, a unidade especializada também está preparada para receber os visitantes de outros países. “Nossos policiais falam inglês, francês e espanhol, para facilitar a comunicação no registro de ocorrências”, ressaltou.

Além dessa iniciativa, a unidade já atua preventivamente em diferentes pontos do Centro Histórico no período que antecede a festa momesca. “Desde o final de 2023 estamos realizando diversas ações preventivas na região, com o intuito de localizar suspeitos de furtos e roubos”, explicou à delegada.

O registro de furtos, perdas ou extravios de documentos e objetos durante o Carnaval também poderá ser realizado pela Delegacia Virtual.