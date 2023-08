Dentista desaparece ao sair da casa da mãe em São Sebastião do Passé

A dentista Sibelle Almeida, de 35 anos, desapareceu desde a última segunda-feira, 13 de agosto, no município de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a família, ela teria saído de casa da mãe, por volta de 6h, no bairro de Malhada, com destino à cidade de Terra Nova, onde atua como dentista, e não deu mais notícias.

Sibele pegou uma Topic para o município e depois seguiria para Feira de Santana, local onde reside. A proprietária da Clínica odontológica onde Sibele trabalha, afirmou que ela não apareceu no estabelecimento.

Informações preliminares dão conta de que Sibele faz uso de remédios controlados e apresenta histórico de depressão.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Sibele Almeida Santos deve entrar em contato pelo telefone (71) 98327-7473 ou ligar para a Polícia Militar através do 190.