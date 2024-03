Denúncias anônimas ajudam a polícia a apreender 37kg de drogas na BA | A TARDE

Duas denúncias anônimas ajudara a polícia a apreender mais de 37 kg de drogas na cidade de Itabuna, no Sul do estado. De acordo com o a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as ações foram registradas em um intervalo de 6h nesta terça-feira, 05.

A primeira apreensão foi realizada às 12h em uma ação conjunta com a Rondesp Sul e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Após buscas, um suspeito foi surpreendido pelos policiais e detido. Com ele, foram encontrados quase 26 kg de pasta base e 10,5 kg de cloridato de cocaína.





A segunda apreensão ocorreu às 18h, novamente a partir de uma denúncia anônima. Desta vez, os militares do 15º Batalhão da Polícia Milutar (BPM) foram acionados para o bairro Santa Clara, onde encontraram um grupo de homens que, diante da presença da PM, fugiu, deixando uma mochila para trás. No interior da sacola, foram encontrados 144 porções de maconha e três de cocaína, 98 pedras de crack, uma algema e duas balanças de precisão, totalizando um quilo de drogas. Todo o material apreendido foi encaminhado para o registro das ocorrências.