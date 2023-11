'Depósitos' de produtos roubados são alvos de ação policial | A TARDE

A Polícia Civil cumpriu diversos mandados de busca e apreensão em imóveis usados para guardar e negociar objetos furtados ou roubados, no Centro Histórico de Salvador. A ação aconteceu na quarta-feira, 29, e foi divulgada nesta quinta, 30, pela corporação.

De acordo com as informações, equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) localizaram pinos para acondicionar cocaína, facas, balanças, celulares e dinheiro, durante a operação que visa coibir crimes contra o patrimônio na localidade. Na ação, três suspeitos foram conduzidos para a delegacia para prestar esclarecimentos.

“Essas ações são preventivas com intuito de mapear locais utilizados para o armazenamento de produtos furtados e roubados, no Pelourinho. Também estamos checando informações do Disque Denúncia”, explicou o diretor do Deic, delegado Thomas Galdino.

Além do Deic/Sede, também participam da operação equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Todo material apreendido foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica.