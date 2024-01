Desaparecimento de criança quilombola na Bahia completa 12 dias | A TARDE

O pequeno Pedro Sousa Santos, de 6 anos, segue desaparecido desde o dia 15 de dezembro, quando foi visto no território remanescente de quilombo onde vive com a família em Campo Formoso, no norte da Bahia.

De acordo com informações de parentes, no dia do desaparecimento, por volta das 14h, o garoto estava sozinho, caminhando com destino a um campo de futebol nos arredores da casa onde mora, quando foi visto pela avó e levado por ela de volta para a residência.

A criança foi vista pela última vez brincando na frente do imóvel da família. Após notar o sumiço, os parentes de Pedro Sousa iniciaram uma busca na vizinhança, mas não houve sucesso.

Ainda de acordo com a família, as buscas oficiais feitas pelas polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros, já foram encerradas.

Por meio de nota, as corporações negaram que isso tenha acontecido, mas falaram que não podem divulgar mais detalhes para não atrapalhar as investigações.