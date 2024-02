Desembargadora Cynthia Resende assume presidência do TJBA | A TARDE

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 1º, no histórico Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, a cerimônia de posse da Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende para a presidência do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) para o biênio 2024-2026. O agora ex-mandatário, Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, passou o bastão para a vencedora da eleição, que ocorreu no dia 14 de novembro.

O evento contou com a presença de pessoas importantes para a política do estado, como o Governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) e o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil). No início da cerimônia, a Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende foi recepcionada por um desfile militar, que ocorreu até a chegada de Jerônimo.



Ao lado de Nilson Soares Castelo Branco, Jerônimo Rodrigues realizou uma homenagem à memória de Ruy Barbosa. A cerimônia também contou com a presença de Cynthia Maria Pina Resende. Em seguida, a mesa diretora e os empossados foram conduzidos para o Salão Nobre.



Rito da Cerimônia

Governador Jerônimo Rodrigues participa de homenagem para Ruy Barbosa | Foto: :Olga Leiria | Ag. A TARDE

A mesa de honra foi composta após anúncio do Mestre de Cerimônia. Os Desembargadores entraram no Salão Nobre por ordem de antiguidade. Em seguida, foi a vez dos empossados. Além da nova presidente, entraram João Bôsco de Oliveira Seixas (1ª Vice-Presidência); José Alfredo Cerqueira da Silva (2ª Vice-Presidência); Roberto Maynard Frank (Corregedoria-Geral); e Pilar Célia Tobio de Claro (Corregedoria das Comarcas do Interior).

Até a assinatura do Livro de Posse, o Desembargador Nilson Soares Castelo Branco realizou um pronunciamento. Cynthia Maria Pina Resende recebeu a posse das mãos do antigo presidente e declarou o fim da sessão, agradecendo pela participação de convidados e colegas.



Após a solenidade, uma coletiva de imprensa foi realizada com a nova Mesa Diretora. O canal do Poder Judiciário da Bahia no YouTube transmitiu a cerimônia.



Confira a transmissão da Cerimônia de Posse da Nova Mesa Diretora para o Biênio 2024-2026.