Desmanche de motos é desarticulado pela polícia em Salvador

Durante a operação, os policiais conseguiram apreender três motocicletas - Foto: Divulgação / Google Street View

Na manhã desta quinta-feira, 24 de outubro, guarnições da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) desarticularam um desmanche de motocicletas na rua Couceiros de Abreu, no bairro Uruguai, e recuperaram três motos.

A ação policial foi desencadeada após receber informações sobre a existência de um desmanche na região. Ao perceber a aproximação das equipes, os indivíduos envolvidos no crime fugiram do local. Durante a operação, os policiais conseguiram apreender três motocicletas, dois chassis, um motor e uma variedade de peças e ferramentas utilizadas no desmanche.

Os veículos e os itens recuperados foram apresentados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi devidamente registrada.