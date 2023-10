Detran abre leilões com mais de 1,2 mil lotes em 16 cidades baianas

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) está com três leilões online abertos, com lances que poderão ser realizados até os dias 3, 4 e 10 de outubro, respectivamente.

O interessado deve acessar o site do órgão, através do link oficial do Detran, seguir as regras dos editais e ficar atento aos prazos para registro de lances. Os certames oferecem, além de sucatas aproveitáveis, veículos conservados e custodiados em 16 cidades baianas.

Nos editais dos leilões 17/2023, 18/2023 e 19/2023 constam endereços dos pátios, datas e horários para visitação prévia dos 1.274 lotes com orientações gerais aos interessados.

As regras para os certames e informações adicionais estão disponíveis no site do Detran, na aba “Leilões” – “Edital”, ou através do telefone (71) 3116-2300

A orientação do órgão é para que os interessados em adquirir algum bem ofertado nos leilões baixe os editais apenas no site oficial do Departamento ou acesse os endereços eletrônicos dos leiloeiros citados para essas disputas: www.rjleiloes.com.br, www.hastaleiloes.com.br e www.kildareleiloes.com.br.

Destaques

O lote 0027 traz o Ford Ka SE 1.0, ano 2015, com lance inicial de R$ 4.000,00, em Salvador. Já em Camaçari, um Fiat Cronos Drive, ano 2018, com lance inicial de R$ 7.000,00. O Peugeot 408 Allure, ano 2013, com lance inicial de R$ 4.000, custodiado em Feira de Santana, também aparece como destaque.

O Range Rover com lance inicial de R$ 3.000,00 também figura no leilão e pode ser arrematado para o comércio de peças no município de Barreiras.

Todas as outras opções, fotos e lances mínimos dos bens estão nos sites dos leiloeiros oficiais.

O veículo de leilão é entregue livre e desembaraçado. O arrematante é responsável, somente, pela taxa de licenciamento do exercício da aquisição e o valor proporcional do IPVA, a partir da data da aquisição. O leilão é realizado, exclusivamente, na modalidade eletrônica.

Só podem participar do leilão de sucatas aproveitáveis as pessoas jurídicas credenciadas no ramo de desmonte de veículos.

Os endereços para visitação também estão disponíveis no edital. A visitação estará aberta entre 26/09 a 02/10/2023 nas cidades de Brumado, Eunápolis, Guanambi, Ilhéus, Juazeiro, Paulo Afonso e Simões Filho. Nos dias 27/09 a 03/10/2023 em Alagoinhas, Barreiras, Camaçari e Feira de Santana. Por fim, entre os dias 03/10 a 09/10/2023 em Irecê, Jequié, Salvador, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista.