Detran-BA amplia ações educativas e reforça cultura de paz no trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) promove, ao longo do ano, uma série de ações e campanhas educativas fundamentais para garantir a promoção da segurança viária em todo o estado. Alinhadas ao calendário do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), essas iniciativas têm o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância do respeito às leis de tráfego, promover uma cultura de paz, responsabilidade, cidadania e, sobretudo, contribuir para a redução dos índices de acidentes.

Entre as principais mobilizações estão as campanhas de conscientização realizadas durante as festas populares, como o Carnaval, festejos juninos, o movimento Maio Amarelo e a Semana Nacional de Trânsito. Segundo a coordenadora de segurança e educação para o trânsito do Detran-BA, Zilmar Azevedo Paixão, essas atividades geram impactos significativos na sociedade.

“Nossas ações não se limitam apenas aos motoristas, também nos preocupamos com os pedestres, incentivando o respeito às normas de trânsito por parte de todos, garantindo um trânsito mais seguro para todas as pessoas que circulam nas vias. Com campanhas focadas na prevenção e segurança, o Detran-BA ajuda a criar um ambiente no trânsito mais seguro e consciente, reduzindo sinistros e promovendo a paz no trânsito”, afirma.

As blitzes educativas, que acontecem em pontos estratégicos da capital baiana e em diversas cidades do interior, também são pilares essenciais das ações do Detran-BA.

“As blitz têm o objetivo de alertar motoristas e pedestres sobre os riscos de infrações no trânsito e a importância do uso de equipamentos de segurança, como cinto de segurança e capacetes. Elas [as blitzes] acontecem com uma frequência de no mínimo uma vez por mês, onde distribuímos materiais educativos como ventarolas e folhetos com informações sobre segurança no trânsito”, detalha Zilmar.

A moradora da cidade de Rio Real, Amanda Neri, argumenta que a paciência pode ser uma grande aliada para evitar acidentes. “Se todo mundo tivesse um pouco mais de paciência no trânsito, muita coisa ruim poderia ser evitada. Já perdi tempo tentando correr para ganhar segundos e só me estressei. Agora prefiro fazer tudo certinho: respeitar placa, sem celular no volante, essas coisas. Melhor chegar um pouco depois do que não chegar, né?”, destaca.

| Foto: Divulgação | Detran

Detran-BA nas escolas

O Departamento também promove a conscientização aos estudantes das escolas públicas e privadas da Bahia. Por meio de palestras, feiras, exposições, apresentações teatrais e outras atividades lúdicas, o órgão leva às unidades de ensino ações educativas adaptadas a diferentes faixas etárias com o objetivo de integrar desde cedo os valores da educação para o trânsito à formação cidadã.

“O Detran-BA também realiza ações de volta às aulas em fevereiro, voltadas para sensibilizar estudantes sobre a importância da segurança viária, preparando os jovens e as crianças para um comportamento mais seguro no trânsito. Essas ações envolvem não só os motoristas, mas também o público infanto juvenil, com o objetivo de formar uma cultura de segurança desde cedo”, acrescenta Zilmar.

A estudante Stefane Silveira reforça a importância da educação para o trânsito na vida cotidiana. “Sabe aquele ditado ‘melhor prevenir do que remediar’? No trânsito é bem assim. Já vi amigo meu se machucar feio só porque não usou cinto em um trajeto rapidinho. Depois disso, nunca mais duvidei: educação no trânsito não é frescura, é questão de vida. Hoje, até pra atravessar a rua olho três vezes, sem vergonha nenhuma”, declara.

| Foto: Divulgação | Detran

Maio Amarelo 2025

Com o tema “Desacelere.Seu bem maior é a vida.”, o órgão preparou uma programação intensa e diversificada para o Maio Amarelo 2025. De acordo com a coordenadora de segurança e educação para o trânsito do Detran-BA, Zilmar Azevedo Paixão, entre as ações confirmadas estão: