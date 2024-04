Detran-BA apresenta tecnologia inovadora em evento nacional | A TARDE

Integrantes do DETRAN-Ba participaram do 79° Encontro Nacional dos Detrans (END), que ocorreu entre os últimos dias 3 e 5, em João Pessoa, na Paraíba. Os temas foram Inteligência Artificial (IA), educação, segurança, novas tecnologias, avanços administrativos e legislativos. O encontro foi realizado pela Associação Nacional dos Detrans (AND).

De acordo com Fabrício Araújo, coordenador-geral de Veículos do DETRAN-Ba, “essa troca de experiência entre gestores e técnicos dos DETRANs é muito importante na busca de uma prestação de serviços de qualidade para o cidadão”. Ele ressaltou a importância da apresentação da delegação baiana. O Detran-BA apresentou o "case" de sucesso “Oportunidades de Aplicação da Inteligência Artificial nos Detrans”. Segundo Araújo, a “tecnologia tem sido uma importante ferramenta no órgão que temos o orgulho de integrar”.

De acordo com o DETRAN-Ba, “o 79º END é o primeiro deste ano e reúne representantes dos 27 órgãos estaduais de trânsito do Brasil, além de especialistas e parceiros que atuam com políticas públicas no setor”.

“Evento muito importante porque são nesses encontros que discutimos os avanços para um trânsito cada vez mais seguro e sem sinistros”, ressaltou o diretor- geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel.

Ainda segundo ele, é o momento de apresentar ao Brasil o que vem dando certo no serviço público e os resultados da aplicação das novas tecnologias. “Nós da Bahia vamos apresentar os avanços alcançados em nosso estado com o uso da inteligência artificial, além de ações cada vez mais constantes e efetivas de educação e segurança para o trânsito”, finalizou.

Também prestigiaram o evento os seguintes integrantes do DETRAN-Ba: o diretor-administrativo, Bruno Almeida; o coordenador-

executivo, Paulo Pimenta; o coordenador geral de Habilitação, Max Passos; e o coordenador de Operações de Fiscalização de Trânsito, Tenente Coronel Rodrigues.