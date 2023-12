Detran-BA realiza último leilão virtual do ano com 537 lotes | A TARDE

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) abriu o último leilão virtual de 2023 com sucatas aproveitáveis e veículos conservados e custodiados, com lances que podem ser realizados até o dia 19 de dezembro. A iniciativa envolve Salvador e mais oito cidades baianas.

O interessado em adquirir carros, motocicletas e peças deve acessar o site do órgão e seguir as regras do edital, onde constam endereços dos pátios, datas e horários para visitação prévia dos 537 lotes, além de orientações gerais. Informações adicionais estão disponíveis no site do órgão ou através do telefone (71) 3116-2300.

O leilão abrange os seguintes municípios: Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antonio de Jesus, Camaçari, Barreiras, Irecê, Jequié e Vitória da Conquista, além da capital baiana.

Entre os destaques, estão um carro Honda Civic, ano 2008/2008, com lance inicial de R$ 4 mil, em Feira de Santana; um carro Voyage, ano 2011/2012, com lance inicial de R$ 3 mil em Camaçari; uma moto Yamaha XTZ 250 Tenere, ano 2014/2015, com lance inicial de R$ 2 mil. Todas as opções, fotos e lances mínimos dos bens estão no site da leiloeira oficial.

O veículo de leilão é entregue livre e desembaraçado. O arrematante é responsável, somente, pela taxa de licenciamento do exercício da aquisição e o valor proporcional do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) a partir da data da aquisição.

Este leilão é realizado, exclusivamente, na modalidade eletrônica. Há a necessidade de inscrição no site do leiloeiro para arrematar um dos lotes. Só podem participar do leilão de sucatas aproveitáveis pessoas jurídicas credenciadas no ramo de desmonte de veículos.