Devotos provam feijoada de frutos do mar na Festa de Iemanjá | A TARDE

O carro chefe das festas baianas está presente mais uma vez nos festejos religiosos. A feijoada tomou conta dos almoços da galera presente na Festa em homenagem a Iemanjá, nesta sexta-feira (2), no Rio Vermelho, em Salvador.

A chef Teresa Cristina, do Trivial Gourmet, contou em entrevista ao Portal MASSA! que feijoada raiz é com feijão preto, mas que existem outras opções, incluindo uma grande novidade: a feijoada de frutos do mar.

"A gente tem uma série de pratos regionais, como todo mundo conhece, mas o carro chefe é a feijoada", iniciou ela.

A equipe de Teresa trabalha com comidas regionais e tem um buffet de eventos que, mesmo sem possuir um restaurante fixo, optou por alugar um espaço para vender as suas delícias.

"Temos um diferencial, a maioria das pessoas vende a feijoada carioca, com feijão mulatinho, né? Aqui a gente faz com feijão preto, que é a verdadeira feijoada raiz", continuou.

Pra finalizar, a chefe ainda falou que além da feijoada raiz, o buffet conta com a feijoada de frutos do mar. "E a gente tem outro diferencial, temos a feijoada de frutos do mar e a moqueca de carne de charque", finalizou ela, convidando a todos para conhecer o trabalho.