'Dez de Ouros' do Baralho do Crime da Bahia é preso no RJ | A TARDE

Um homem suspeito de ao menos cinco homicídios em Salvador, e integrante do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) foi preso nesta quarta-feira, 20, na cidade de Macaé, Rio de Janeiro. Ele era considerado foragido da Justiça e foi encontrado na comunidade de Nova Holanda.

De acordo com a SSP-BA, o cumprimento do mandado de prisão contra o suspeito, identificado como Jhon Herbert Silva de Sousa, conhecido como Saul, foi realizado por policiais do DHPP, em ação conjuntacom a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Ainda segundo a secretaria, Saul era o “Dez de Ouros” do Baralho do Crime e considerado um dos alvos prioritários da polícia. Ele atuava na região do bairrod e São Caetano.

A SSP-BA informou que investigações apontaram que o suspeito foi o autor da morte de um homem, em 2015. Ainda de acordo com a secretaria, ele confessou a participação em outros quatro homicídios e responde processos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Com o cumprimento do mandado de prisão, o “Dez de Ouros” está à disposição da Justiça do Rio de Janeiro, aguardando transferência para a Bahia.

Participaram da ação equipes da Agência de Inteligência e da Coordenação de Operações do DHPP, da DH Capital/PCRJ, do 123º DP de Macaé e GAT/32º BPM do Rio de Janeiro.