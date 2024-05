Dez pessoas ficam feridas após explosão de fogos durante exposição | A TARDE

Ao menos dez pessoas ficaram feridas após uma explosão durante um show pirotécnico na noite de domingo, 19, no encerramento da 52ª Exposição Agropecuária de Itapetinga, no sudoeste da Bahia.

Imagens mostram que uma cruz foi formada com fogo, na arena em que aconteceria um rodeio. Em seguida, no momento que os fogos disparariam para cima, uma das máquinas virou e mudou a direção dos disparos para a lateral.



O parque estava lotado de pessoas, que ficaram assustadas com a situação. Equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), da Polícia Militar, da Guarda Municipal e de brigadistas e socorristas foram acionadas.

Testemunhas contaram que alguns animais ficaram assustados e quebraram as patas ao correrem com o barulho dos fogos.

As vítimas tiveram queimaduras consideradas leves, foram atendidas no local do evento e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapetinga. Um homem quebrou a perna ao cair quando corria.

Testemunhas afirmaram que a produção do evento usou o alto-falante para pedir desculpas pela situação, mas o rodeio continuou após o atendimento das vítimas.

A Exposição Agropecuária de Itapetinga, considerada como uma das maiores da Bahia, começou no dia 10 de maio e foi encerrada no domingo. A direção do evento estima que, neste período, foram movimentados R$ 100 milhões em negócios.



