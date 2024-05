Dez quilos de drogas sintéticas, cogumelos e maconha são apreendidos | A TARDE

Dez quilos de drogas sintéticas, cogumelos alucinógenos, hormônios, haxixe, cocaína e maconha foram apreendidas em encomendas postadas nos Correios, nesta quarta-feira, 24, no município de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, a ação integra a Operação Nárke, uma ação nacional deflagrada para combater o narcotráfico. Os entorpecentes apreendidos podem ter causado um prejuízo de aproximadamente R$ 350 mil aos grupos criminosos.

A droga foi encaminhada à perícia e as investigações seguem, com o objetivo de identificar os remetentes e destinatários do material, ainda segundo a polícia.

Policiais do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com o apoio do Canil da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) apreenderam o material no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE).