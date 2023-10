Dia de Nossa Senhora vai ser celebrado em paróquias de Salvador | A TARDE

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, vai ser celebrado nesta quinta-feira,12, em paróquias de Salvador e Lauro de Freitas. Na capital baiana, as festividades começam com a alvorada, às 5h, seguida da recitação do Ofício da Imaculada Conceição da Mãe de Deus e missa, no Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro do Imbuí.

As celebrações seguem com missas às 6h30, às 9h30, às 12h e às 15h. Por volta das 16h haverá uma procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida que vai sair do Santuário e em seguida vai percorrer a praça do bairro, retornando para o Santuário.



A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Itinga, em Lauro de Freitas, também vai ter uma programação especial para a padroeira do Brasil. A alvorada que vai abrir os festejos terá início às 5h50, seguida da recitação do Ofício da Imaculada Conceição.



Os devotos da Virgem Maria vão poder participar de missas às 7h, às 10h e às 12h, todas na Matriz.