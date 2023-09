Digital influencer tem sítio invadido e "paredão" furtado na Bahia

O influenciador Rodrigo Amendoim foi vítima de quatro bandidos dentro do próprio sítio na Bahia. De acordo com informações divulgadas pelo humorista Cristian Bell, na quinta-feira, 8, a quadrilha invadiu o imóvel quando o criador digital influencer estava dormindo. Eles furtaram diversos equipamentos de som que estavam instalados no carro de Amendoim que tem milhões de seguidores nas redes sociais.

“Ele me ligou chorando na semana passada. Gastou muito e estava para baixo. Deus tocou no meu coração e vou dividir meu som com ele”, declarou Cristian Bell no Instagram, afirmando que o crime aconteceu no dia 27 de agosto.

Após Cristian Bell falar sobre o crime e anunciar que irá ajudá-lo, Rodrigo Amendoim agradeceu ao humorista pela atitude. “Me roubaram e eu fiquei mal. Deus já me abençoou com um carro novo e agora um som”, declarou, sem revelar detalhes sobre o caso.