Diretor do Menandro de Faria é exonerado após entrega de rim em saco

Ramon Nelson Bezerra de Lima Souza, diretor-geral do Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, foi exonerado do cargo. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 27.

Segundo a publicação, Ramon será substituído provisoriamente pelo diretor Vicente Miranda Borges.

Ele estava no cargo havia quatro meses, desde março deste ano, quando assumiu a função no lugar de Murita Laborda da Cruz Rios Sampaio.

No sábado, 23, a família de Jeferson Oliveira Bispo, 21, recebeu da unidade hospitalar o rim do jovem para providenciar a biópsia. Ele foi internado após ter sido baleado no dia anterior. A justificativa foi que a unidade não possui laboratório de anatomia patológica.

Segundo a esposa, Andreza Andrade, e o pai, Luciano Bispo, o Hospital afirmou que o resultado sairia em dois dias. Segundo Andreza, ao receber o órgão, ela começou a chorar, mas a profissional lhe informou que só havia sido retirado um rim, o outro ainda estava no corpo de Jeferson.



Nesta terça-feira, 26, a Seretaria de Saúde da Bahia reconheceu que houve erro na entrega do órgão em um saco plástico e informou que o caso seria investigado.

Segundo a pasta, "a mudança na diretoria do Hospital Menandro de Faria foi uma decisão a fim de aperfeiçoar a assistência na unidade".