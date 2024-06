Diretoria de A TARDE recebe visita da Fundação Norberto Odebrecht

Da esquerda para a direita: Luciano Neves, Caroline Gois, Camila Prevedello Giuliani e Fabio Wanderley dos Anjos - Foto: Mônica Carvalho | Ag. A TARDE

A diretoria do Grupo A TARDE recebeu a visita da Fundação Norberto Odebrecht, na tarde desta terça-feira, 11, para compartilhar projetos sobre educação, com vista em uma futura parceria.



Participaram do encontro o diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE, Luciano Neves; o superintendente da Fundação Norberto Odebrecht, Fabio Wanderley dos Anjos; além da diretora de Conteúdos e Projetos Especiais do Grupo A TARDE, Mariana Carneiro; da diretora de Conteúdo e Novos Negócios do Grupo A TARDE, Caroline Gois; do líder de projetos especiais do Grupo A TARDE, Thiago Décimo; da gerente-executiva do programa A TARDE Educação, Andrea Silveira; e da responsável pela Comunicação dos programas da Fundação Norberto Odebrecht, Camila Prevedello Giuliani.

A partir da esquerda: Luciano Neves, diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE; e Fabio Wanderley dos Anjos, superintendente da Fundação Norberto Odebrecht | Foto: Mônica Carvalho | Ag. A TARDE

Luciano Neves destaca que o projeto A Tarde EDUCAÇÃO, que já possui 28 anos de história, é uma iniciativa que permite ao grupo não só levar informação à população, mas cumprir a missão de apoiar a educação.



“Este projeto é um instrumento importante, pujante e que nos permite desenvolver parcerias. Hoje tivemos a honra e a alegria da visita da Fundação Norberto Odebrecht, através do superintendente Fábio, da qual nós temos o interesse de nos aproximar, ver o que tem sinergia. E nada melhor do que estas duas instituições: o Grupo A TARDE que é mais que centenário, com o Grupo Novonor, através de sua fundação. Quem vai ganhar é a educação da Bahia, são as comunidades, é a população, os estudantes, os alunos. Saímos muito alegres e esperançosos de que teremos grandes parcerias e novidades”, afirmou.

A partir da esquerda: Andrea Silveira, Fabio Wanderley dos Anjos e Camila Prevedello Giuliani | Foto: Mônica Carvalho | Ag. A TARDE

O superintendente da Fundação Norberto Odebrecht, Fabio Wanderley dos Anjos, ressaltou a importância histórica do Grupo A TARDE e externou a esperança de um trabalho em conjunto.



“Primeiramente, é sempre um prazer estar aqui no Grupo A TARDE, um grupo que tem uma história riquíssima, importantíssima para a nossa cidade e pro estado da Bahia. Viemos para cá para uma pauta que tem total conexão com o que a fundação faz há muitos anos, que é a pauta de educação. O jornal queria nos apresentar um projeto de educação em que estão trabalhando nos últimos cinco anos, e que se conecta muito com as ações da fundação, que tem a essência principal trabalhar com jovens e trabalhar o eixo da educação na região do baixo-sul, uma região de vulnerabilidade, de carências. Estivemos aqui para conhecer esse projeto e ver que tipo de conexão a gente pode estar fazendo juntos”, disse.



“Fomos todos muito bem recebidos pela equipe. Agradeço a todo o jornal, ao Luciano Neves. Saímos daqui com a certeza de que, realmente, poderemos construir algo em prol da educação. E acho que o próximo passo é sentarmos com um grupo de trabalho e buscarmos uma sinergia e uma convergência do que a gente pode construir, pensando no objetivo principal, que é trazer mais resultados e trazer mais melhorias na qualidade de vida dessas comunidades que estão em ambientes vulneráveis no estado da Bahia”, concluiu.



A TARDE Educação



O A TARDE Educação iniciou suas atividades em abril de 1996, e atualmente é um dos mais experientes programas brasileiros, tendo recebido, em 2012, o prêmio internacional World Young Reader Prize, que premia projetos que promovem a formação de leitores em todo o mundo.



O objetivo do projeto é estimular o desenvolvimento da competência leitora, com enfoque na formação



integral do sujeito, colaborando com a aquisição das competências crítica e ética, através do manuseio e da produção das mídias na escola. Tem a missão também de possibilitar aos professores o acesso ao jornal como instrumento pedagógico potencial ao trabalho, com os temas Transversais e a Interdisciplinaridade, e capacitá-los, através de cursos e vídeo-aulas, a utilizar com eficácia os recursos das plataformas tecnológicas.

Fundação Norberto Odebrecht



Fundada em 1965, a entidade é uma instituição privada, sem fins lucrativos, cuja finalidade básica é contribuir para o combate à pobreza e à desigualdade, visando a construção de uma sociedade mais responsável, harmônica, solidária e com igualdade de oportunidades.



De acordo com Fabio Wanderley dos Anjos, a fundação atualmente trabalha em duas regiões: no estado da Bahia - no eixo dos municípios que abrangem o território de identidade do baixo-sul da Bahia; e no Rio de Janeiro, em Macaé.



No estado da Bahia, a Fundação Norberto Odebrecht trabalha com quatro instituições parceiras: três casas familiares rurais, que trabalham com a formação de ensino médio integrada ao técnico em agricultura - os jovens entram na escola e aprendem as grades curriculares da base comum nacional, além da parte técnica para se tornarem um empresário em agricultura familiar. Estas três casas familiares rurais ficam localizadas no município de Nilo Peçanha, Igrapiúna e Presidente Tancredo Neves.



A outra instituição com quem a fundação trabalha na Bahia é a Organização de Conservação da Terra (OCT), que atua com conservação ambiental e produtiva, como recuperação de nascentes, neutralização de carbono, assistência técnica a agricultores, plantio de árvores, certificação de propriedades rurais entre outras frentes. Este trabalho também abrange parte do eixo entre os municípios que estão no baixo-sul baiano, mas a OCT tem sede em Ibirapitanga.



No Rio de Janeiro, em Macaé, a entidade desenvolve um trabalho de intervenção socioambiental junto ao distrito do Sana, uma área de vulnerabilidade, mas que possui muita riqueza natural. Lá, a fundação trabalha com agricultores mais maduros, tendo em vista a formação desses agricultores, para aumentar os cultivos deles, a diversidade destes cultivos, e torná-los mais capacitados para, não só produzir melhor, como comercializar esses produtos de uma forma melhor e, consequentemente, aumentar a renda deles.



A Fundação Norberto Odebrecht também iniciou o trabalho em duas novas frentes: consultoria técnica, para levar soluções de impacto para entidades, empresas ou instituições do terceiro setor que necessitem deste tipo de solução; e produção de conhecimento.