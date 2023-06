Divulgada lista de aprovados no Programa Universidade Para Todos

O governo da Bahia divulgou neste sábado, 3, que já está disponível a relação oficial dos candidatos selecionados no Programa Universidade Para Todos (UPT), oferecido pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC). A lista dos selecionados pode ser conferida no Portal do Governo da Bahia.

As matrículas acontecem entre os dias 5 e 9 de junho, de forma presencial, no local e turno que o estudante optou para cursar. A iniciativa tem como objetivo preparar os estudantes do último ano do ensino médio, com foco em processos seletivos, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

São 18.966 vagas em 27 Territórios de identidade, totalizando 310 polos de funcionamento, em 195 municípios. Esse números representam 3.966 oportunidades a mais comparado com 2022, que contabilizou 15 mil vagas. Em Salvador, serão 2.735 vagas em 34 polos. São parcerias dos programas a UNEB, UESC, UEFS, UESB e UFRB.

A coordenadora do programa pela SEC, Patrícia Machado, informou que as equipes pedagógicas irão explicar como funciona o processo de inscrição para o Enem.

As atividades do UPT vão acontecer de segunda a sexta-feira, no polo de conhecimento e horário em que o estudante se inscreveu, no turno oposto das aulas eletivas e horário de trabalho. Serão abordados conteúdos de todos os componentes curriculares.

No fins de semana, os estudantes poderão participar de projetos complementares, como aulões e revisões para o Enem, além de receber orientação profissional para saber o que é projeto de vida, quais cursos que a universidade pública oferece e qual o perfil de cada profissional, entre outros assuntos.