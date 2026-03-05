Menu
NOVIDADE

Doadores de sangue e medula óssea podem ganhar meia-entrada na Bahia

Projeto que tramita na Alba quer fortalecer a cultura da doação voluntária de sangue

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

05/03/2026 - 8:15 h | Atualizada em 05/03/2026 - 8:29

Projeto que tramita na Alba quer fortalecer a cultura da doação voluntária de sangue
Projeto que tramita na Alba quer fortalecer a cultura da doação voluntária de sangue -

Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pode instituir o benefício de meia-entrada para doadores regulares de sangue e de medula óssea. Prevê também a criação do Cordão Estadual de Identificação do Doador, como forma de reconhecimento público e incentivo permanente à solidariedade. O PL foi publicado no Diário Oficial da Alba desta quinta-feira, 5.

Pela proposta, apresentada pelo deputado estadual Hilton Coelho (Psol), os doadores terão direito a 50% de desconto em ingressos de eventos culturais, esportivos, artísticos e de lazer, públicos ou privados, cidadãos que comprovem regularidade nas doações.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No caso de doadores de sangue, será necessário apresentar registro de, no mínimo, quatro doações nos últimos 12 meses para homens e três para mulheres. Já os doadores de medula óssea deverão estar cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) ou comprovar doação efetiva.

A comprovação da regularidade poderá ser emitida por hemocentro público estadual, unidade da rede pública ou entidade credenciada pelo poder público.

Segundo o projeto, a concessão da meia-entrada dependerá da apresentação de:

  • Documento oficial com foto
  • Comprovante emitido por hemocentro público estadual ou entidade credenciada
  • Cordão Estadual de Identificação do Doador

Importante destacar que a ausência do cordão não impedirá o exercício do direito, desde que apresentada a documentação comprobatória

O texto também institui o Cordão Estadual de Identificação do Doador, com cores específicas:

  • Vermelha para doadores de sangue
  • Verde para doadores de medula
  • Versão combinada para quem realiza ambos os gestos.

O item deverá conter o símbolo oficial da campanha estadual e QR Code ou número de registro vinculado à rede de hemoterapia, com proteção de dados assegurada. O uso será facultativo e não substituirá a comprovação documental exigida para garantir o benefício.

Penalidades

O projeto estabelece penalidades para estabelecimentos que descumprirem a eventual lei, como:

  • Advertência
  • Multa
  • Suspensão temporária do alvará em caso de reincidência

Os valores das multas e os critérios de aplicação serão definidos em regulamento.

A proposta tem como fundamento o artigo 196 da Constituição Federal, que define a saúde como direito de todos e dever do Estado, e articula incentivo social, política pública estruturante e fortalecimento do sistema de saúde.

Segundo Hilton Coelho, a iniciativa pode fortalecer a cultura da doação voluntária, estimular a regularidade das doações e ampliar o cadastro de potenciais doadores de medula óssea.

Trata-se de medida de reconhecimento público a cidadãos e cidadãs que, de forma solidária, contribuem diretamente para salvar vidas.
Hilton Coelho - deputado estadual

O projeto de lei ainda passar pelas seguintes comissões:

  • Constituição e Justiça
  • Saúde e Saneamento
  • Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público
  • Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle

Só depois disso o PL irá para votação em plenário.

