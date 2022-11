Dois ficam feridos após acidente de carro na BA-411

Duas pessoas ficaram feridas após batida frontal entre dois carros nesta sexta-feira, 4. O acidente aconteceu na BA-411, entre a cidade de Conceição do Coité e o distrito de Salgadália, a 224 km de Salvador. A equipe voluntária Águia Resgate atuou na ocorrência.

Segundo informações de testemunhas, um motorista perdeu o controle em uma curva e bateu de frente com o outro carro. O impacto da batida arrancou o motor de um dos veículos.

Um dos condutores, identificado como Aureliano de Souza Santos, de 57 anos, foi levado para o hospital Conceição do Coité com escoriações pelo corpo. O motorista do outro veículo, Alisson Santos, de 20 anos, teve ferimentos leves.

Após o acidente, a Polícia Rodoviária Estadual esteve no local.