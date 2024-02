Dois foragidos são presos com apoio do Reconhecimento Facial na Bahia | A TARDE

Mais dois foragidos da Justiça foram presos nas últimas 24h com o apoio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Segundo a pasta, o primeiro suspeito, localizado em Itabuna, no Sul do estado, tinha mandado de prisão por roubo. Ele foi identificado após passar por um dos pontos monitorados pela tecnologia.

A segunda prisão foi de um homem com mandado de prisão preventiva pelos crimes de falsificação, roubo e extorsão. O suspeito foi localizado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Ao todo, desde o início da utilização do Sistema de Reconhecimento Facial, 1.379 foragidos da Justiça foram capturados na Bahia.