Dois homens morrem após trocar tiros com a PM no interior da Bahia | A TARDE

Dois homens morreram na noite desta sexta-feira, 12, em Eunápolis, extremo sul da Bahia, após uma troca de tiros com policiais militares. Com os suspeitos, um revólver calibre 32, carteiras de identidade, celular e cartões bancários.

De acordo com informações do 8º Batalhão da Polícia Militar, os policiais abordaram o carro em que os dois suspeitos estavam na altura de Pindorama, distrito de Eunápolis, a caminho de Porto Seguro. Os homens, porém, não atenderam à ordem de parada e fugiram, dando origem a uma perseguição.

Na fuga, os suspeitos acabaram colidindo o carro contra um poste, próximo ao distrito de Agrovila. Com a destruição do carro, os homens teriam descido do veículo e começado a atirar na direção dos policiais, que prontamente revidaram.

O tiroteio seguiu em uma região de mata, onde o primeiro suspeito foi baleado. Na sequência, o segundo homem foi encontrado tentando invadir uma residência. Ao ser abordado, ele voltou a disparar contra os policiais, que revidaram e o atingiram.

Segundo a PM-BA, os dois suspeitos chegaram a ser socorridos para uma unidade de saúde, mas acabaram falecendo em decorrência dos tiros.