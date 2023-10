Dois homens são presos com arma em Ibicoara | A TARDE

Dois homens foram presos em flagrante na tarde de sábado, 14, no Povoado de Mundo Novo, município de Ibicoara, região da Chapada Diamantina.



Durante rondas ambientais, as equipes da Polícia de Proteção Ambiental (CIPPA) Lençóis abordaram uma moto com duas pessoas e um deles estava com um revólver. Os suspeitos levaram a equipe a uma barraca de camping, onde foram encontrados 2 espingardas “chumbeiras” e uma porção de droga.

A dupla foi conduzida à Delegacia Territorial de Brumado, junto com o material apreendido.