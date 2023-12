Dois presos e um morto em operação contra quadrilha de banco | A TARDE

Uma organização criminosa especializada em crimes contra o patrimônio, mais especificamente, roubo a bancos, foi alvo de uma grande operação realizada pela Secretaria da Segurança Pública de Alagoas (SSP), na manhã desta quinta-feira, 14, na Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Durante a ação, duas pessoas foram presos e uma acabou morrendo após confronto com a polícia. Ao todo, foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão nos quatros estados.

Na Bahia, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Paulo Afonso e Glória. Já em Alagoas, nos municípios de Água Branca, Arapiraca, Delmiro Gouveia e Mata Grande, foram 17. Em Sergipe, as equipes cumpriram cinco mandados em Canindé de São Francisco. Já em Pernambuco, foram cumpridos mais cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Santa Cruz do Capibaribe e Santa Maria da Boa Vista. Os mandados foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital de Alagoas.

Investigações

As investigações tiveram início após uma ocorrência de um assalto a carro-forte, ocorrido em 2019 na cidade de Inhapi. Como desdobramento das investigações, os setores especializados em roubos a bancos de Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia vinham acompanhando membros da organização criminosa voltada ao cometimento desse tipo de crime.

No mês de outubro deste ano, dois dos investigados foram flagrados assaltando uma agência do Banco do Brasil em Minas Gerais. Por meio de contato com a polícia mineira, eles foram presos. Outros nove investigados que estavam em liberdade foram alvos da operação de hoje nos quatro estados envolvidos. Dois deles foram presos, um em Alagoas e outro em Pernambuco, com vasto material ilícito e outro acabou morrendo no estado de Sergipe. Ele recebeu as equipes policiais a tiros e acabou ferido no momento que os policiais que revidaram a injusta agressão sofrida.

Ainda conforme as investigações, alguns dos investigados permanecem foragidos, com mandados de prisão em aberto, e as buscas por eles seguirão nos próximos dias.

Material apreendido



Em Alagoas, as apreensões ocorreram na cidade de Delmiro Gouveia e foram apreendidos 64 tabletes de maconha, 500g de crack, uma espingarda calibre 12, um veículo da marca Hyundai, modelo Veloster, além de R$ 1.000 em espécie e comprovantes de transações bancárias no valor aproximado de R$ 1,5 milhão.

Em Pernambuco foram apreendidas duas armas, sendo um rifle e um revólver calibre 38, além de munições. Já em Sergipe, uma arma foi apreendida.

Ação conjunta

A operação é coordenada de forma compartilhada entre a SSP e a Polícia Civil de Alagoas, por meio da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) e da Seção de Crimes de Instituições Financeiras (Secrinf), além do apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), da Polícia Militar.

Na Bahia, participaram policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado Caatinga (CIPE Caatinga), das Companhias Independentes de Policiamento Tático (RONDESP Nordeste) e da Polícia Civil da Bahia, seccional de Paulo Afonso.