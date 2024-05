Doses da vacina contra a dengue esgotam em Salvador e Feira de Santana | A TARDE

Os estoques de vacinas contra a dengue esgotaram nas cidades de Salvador e Feira de Santana. Na capital baiana, as doses terminaram na quarta-feira, 24, enquanto no município do interior, as vacinas foram zeradas na terça, 23.

Segundo informações da Secretaria de Saúde de Salvador, 56.493 doses do imunizante foram enviadas à capital. Já Feira de Santana recebeu 17.688 doses.



A princípio, o público alvo da vacinação era formado por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, no entanto, posteriormente, o Ministério da Saúde ampliou o público para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Devido à proximidade do prazo da data de vencimento do imunizante, que é 30 de abril, houve uma nova ampliação temporária para pessoas com idades de 4 a 59 anos.



O esquema vacinal do imunizante é composto por duas doses, com intervalo de 90 dias entre cada uma.



Nesta quinta-feira, 25, o Ministério da Saúde (MS) publicou uma nota técnica que trata da distribuição de uma nova remessa, com 986.548 doses de vacinas contra a dengue. De acordo com o MS, a nova remessa “foi estruturada com o intuito de garantir a continuidade da provisão para os municípios beneficiados nas etapas anteriores (1ª e 2ª distribuições), além de expandir a cobertura para 625 novos municípios”.



Na nota, estão previstas para Salvador 21.994 novas doses da vacina, enquanto Feira de Santana deverá receber 6.765.



As doses destinadas para aplicação da segunda dose, ainda de acordo com a nota técnica do MS, serão enviadas posteriormente, considerando o intervalo recomendado de 3 meses para completar o esquema da vacinação.



Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), até meados deste mês de abril, 269 municípios estavam em epidemia da doença. Ainda de acordo com a pasta, o número de casos de dengue no estado apresenta um crescimento de 667% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2024, até o dia 13 de abril, foram notificados 134.953 casos prováveis na Bahia, enquanto no mesmo período de 2023 foram notificados 17.595 casos prováveis.