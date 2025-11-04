DP Summit Feira de Santana reforça a força do Departamento Pessoal no cenário nacional

- Foto: Paulo Amaral

O evento focado em Inovação e Departamento Pessoal, o DP Summit Feira de Santana, encerrou com chave de ouro, superando todas as expectativas de público e engajamento. Temas como Inteligência Artificial (IA), automação e riscos psicossociais no ambiente de trabalho foram abordados no encontro, que destacou a importância da tecnologia como uma ferramenta estratégica e não substituta para os profissionais da área.

O evento, que contou com mais de 300 participantes de 44 diferentes localidades, incluindo cidades vizinhas, outros estados e a alta participação de Feira de Santana, reafirmou a força e a relevância da área de DP no cenário empresarial e trabalhista.

Declaração sobre o Sucesso e o Futuro

O sucesso da iniciativa foi endossado por Gilmar Mendes, especialista em Departamento Pessoal e organizador do evento. Ele detalhou o impacto e a organização do DP Summit:

"Para um fim de semana, o dia todo, em um evento específico de departamento pessoal, conseguir colocar mais de 300 pessoas, lotar um auditório, mais de 10 patrocinadores, mostra a força dessa área importante para as empresas e para as pessoas, para os trabalhadores de uma forma geral. Então, a gente ficou muito feliz com esse resultado, que foi atingido, com 44 cidades presentes. Isso reforça que não apenas em Feira de Santana, mas as cidades vizinhas e até outras um pouco mais distantes, assim como outros estados, tiveram pessoas representando-as, e isso é muito gratificante para a gente."

Mendes também destacou a força e o compromisso do setor com a atualização profissional:

"A meta foi atingida. Dez patrocinadores com os estandes, palestrantes de todo o Brasil que fizeram questão de vir a Feira de Santana para compartilhar conhecimentos, outros palestrantes que vieram como convidados apenas para prestigiar também, não palestraram, mas estavam lá prestigiando o evento, também ficaram encantados com a grandeza da nossa área aqui na cidade, e isso reforça o compromisso de atualização, de trazer temas também como inteligência artificial, empreendedorismo. Então o fator foi muito positivo do evento em geral e a gente já lança o próximo para os dias 20 e 21 de março de 2026 em Salvador com a expectativa de mais de mil participantes no evento específico de Departamento Pessoal."