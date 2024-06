DPP implanta site para auxiliar na busca por desaparecidos | A TARDE

A Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) está oferecendo à população uma nova ferramenta para ajudar na busca por desaparecidos. Além do site, que está ativo desde o último dia 10, a unidade especializada agora possui um perfil no Instagram, uma página no Facebook e um canal no aplicativo WhatsApp.

A plataforma tem como principal objetivo a divulgação de informações de pessoas desaparecidas. “A população poderá acessar os serviços como busca detalhada de desaparecidos, mediante aspectos físicos das vítimas, cidade na qual foi registrada a ocorrência, idade e data do desaparecimento, bem como informações do caso”, detalhou a titular da DPP, delegada Ana Cristina de Carvalho.

Fotos de pessoas desaparecidas no interior da Bahia também podem ser publicadas no site. Na aba de notícias, os cidadãos terão acesso a informações sobre a localização de desaparecidos e ações da DPP.

A plataforma também disponibiliza os contatos da unidade especializada, além de um link para a Delegacia Virtual, permitindo o registro de ocorrências.

