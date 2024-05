Drogas e armas são apreendidas pela PM em Bom Jesus da Lapa | A TARDE

Um homem com quatro armas de fogo e mais de 2kg de drogas foi preso na manhã desta terça-feira, 30, na localidade conhecida como Ilha do Fogo, em Bom Jesus da Lapa, durante a 24ª edição da Operação Força Total,

Os policiais da 38ª CIPM realizavam o policiamento preventivo na região, quando foram informados por populares que um indivíduo portava arma de fogo nas proximidades. Durante as buscas foi localizado um homem com as mesmas características da denúncia.

Após abordagem e busca pessoal, foram encontrados com o suspeito uma espingarda calibre 12, três armas artesanais, 1,3kg de maconha, 1 kg de crack, 96 porçoes de cocaína e três balanças

O suspeito e todos os materiais apreendidos foram apresentados na delegacia que atende à região, onde a ocorrência foi registrada.