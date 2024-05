Drogas sintéticas são apreendidas durante operação em Feira de Santana | A TARDE

Drogas sintéticas e maconha kush que seriam distribuídas em festas privadas em bairros nobres de Feira de Santana foram apreendidas por policiais do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), nesta quinta-feira, 25.

O material estava em um imóvel, no bairro Santa Mônica, onde um homem também foi preso em flagrante. Dez porções de maconha líquida (THC), dois quilos de haxixe, quatro porções de maconha tipo kush e sete porções de cocaína foram apreendidas, além de materiais para embalagem e uso de drogas.

O acusado foi ouvido na unidade especializada, passou por exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e segue custodiado no Complexo do Sobradinho, à disposição da Justiça. As diligências seguem com o intuito de localizar outros envolvidos no tráfico de drogas em Feira de Santana.