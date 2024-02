Duas crianças morrem após carro ser levado pela correnteza do rio | A TARDE

Duas crianças morreram após o carro em que estavam ter sido puxado pela correnteza do Rio Paraguaçu, nesta sexta-feira, 26. Segundo sites locais, cinco pessoas estavam no veículo indo para o município de Elísio Medrado, no Recôncavo baiano, quando a tragédia aconteceu.

Dentre os envolvidos estavam o filho de Manoel José Argolo Filho, ex-prefeito da cidade, sua esposa, a filha e duas sobrinhas. O condutor, a esposa e uma criança conseguiram se salvar. No entanto, as outras duas crianças não resistiram e morreram.

Conforme informações do Recôncavo no Ar, o filho do ex-prefeito trafegava pela BA-242, no trecho entre Paraguaçu e Castro Alves, quando o carro foi arrastado ao passar por uma ponte.

Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde dos envolvidos. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Santo Antônio de Jesus.





Divulgação / Redes Sociais