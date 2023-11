Duas espingardas são apreendidas pela polícia no sudoeste do estado | A TARDE

Duas armas do tipo espingarda foram apreendidas na tarde de segunda-feira, 23, pelas equipes da Polícia Militar (PM-BA), durante rondas no município de Carinhanha, na região sudoeste do estado.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os policiais estavam na localidade, quando avistaram dois homens que 'aparentavam nervosismo'. Ao tentar aborda-los, eles fugiram para um matagal, deixando para trás as espingardas de fabricação caseira e materiais para recarga.

O material foi encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) da cidade. No entanto, os dois suspeitos de estarem em posse do armamento não foram presos.