Duas mulheres são presas transportando mais de 50kg de droga em ônibus | A TARDE

Duas mulheres foram presas na madrugada desta terça-feira, 30, na cidade de Barreiras, após serem flagradas transportando mais de 50kg de drogas em um ônibus.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), pouco depois da meia-noite, uma equipe da corporação abordou o ônibus no Km 800 da BR-242.



Durante a fiscalização, os cães de faro K9 Raia e K9 Umbro sinalizaram a presença dos materiais ilícitos em quatro malas. Em uma mala verde, foram encontrados 11 tabletes contendo substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 10,15kg, além de quatro pacotes contendo substância análoga à skunk, totalizando aproximadamente 1kg; em uma mala preta, foram localizados 15 tabletes com substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 13,6kg; em uma mala rosa, estavam 12 tabletes com substância análoga à maconha, em um total de aproximadamente 11,7kg; e em uma mala cinza, foram achados 14 tabletes contendo substância análoga à maconha, somando 13,85kg.



Ainda segundo a PRF, as malas pertenciam às duas passageiras,que foram identificadas e presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. As mulheres e todas as drogas apreendidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil local.