Duas mulheres sequestradas são encontradas mortas com marcas de tiro | A TARDE

Os corpos de duas mulheres foram encontrados com marcas de tiros na zona rural do município de Gavião, a cerca de 250 km de Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Bruna Gonçalves Simões e Jozilma Lima dos Santos. As idades delas não foram reveladas.

Os corpos delas foram encontrados por populares na região. Informações preliminares indicam que Bruna e Jozilma foram sequestradas em endereços diferentes, na cidade de Conceição do Coité. O local onde os corpos foram encontrados e elas foram sequestrados são distantes cerca de 74 km.



O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar os corpos das mulheres para o Instituto Médico Legal (IML), onde vão passar por perícia.



O caso é investigado pela delegacia de Gavião.

