Duas pessoas ficam presas às ferragens após acidente na BR-116 | A TARDE

Um acidente no trecho de Vitória da Conquista da BR-116, neste domingo, 21, terminou com duas pessoas presas às ferragens. Duas carretas e um carro se envolveram em um engavetamento.

As pessoas que estavam nas carretas não tiveram ferimentos. No entanto, dois dos quatro ocupantes do carro, que ficou destruído, precisaram de atendimento médico.

Dois deles, que estavam na frente, não tiveram o estado de saúde revelado após serem socorridos para uma unidade de saúde. Os outros dois, que estavam no banco de trás e que ficaram presos às ferragens, foram retirados e não precisaram de atendimento médico. Com informações da TV Sudoeste.