Duas pessoas morrem após carro capotar | A TARDE

Duas pessoas morreram e outras ficaram gravemente feridas depois que o carro em que elas estavam capotou na manhã desta quarta-feira, 17, na BR-020, em trecho da cidade de São Desidério, no oeste da Bahia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso ocorreu na altura do km 159, no distrito de Roda Velha, por volta das 6h30.

De acordo com a PRF, uma das vítimas morreu no local do acidente e o outro, a caminho de uma unidade de saúde. Um dos mortos foi identificado como Eduardo José Ferreira da Silva.

A PRF informou que as duas pessoas feridas foram levadas por funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães, também no oeste baiano.