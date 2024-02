Duas pessoas morrem em acidente na Bahia | A TARDE

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas após um acidente entre um carro e um caminhão na BR-110, próximo a cidade de Cícero Dantas, a cerca de 300 km de Salvador. O acidente aconteceu na noite deste domingo, 18.

Enquanto o carro seguia no sentido Antas, a cerca de 377 km de Salvador, o caminhão seguia no sentido Cícero Dantas. As duas cidades ficam a 26 km de distância. Os feridos foram levados para um hospital de Salvador.

Duas vítimas que estavam no carro foram identificadas como Mônica e Luciene. Ambas nasceram na cidade de Antas, onde serão enterradas. A prefeitura da cidade decretou luto.

A prefeitura de Cícero Dantas também emitiu nota de pesar.