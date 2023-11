Dupla de suspeitos morre em confronto com a polícia em Buerarema | A TARDE

Dois homens morreram na madrugada desta sexta-feira, 20, após entrarem em confronto armado com equipes da Polícia Militar (PM-BA) na cidade de Buerarema, localizada no sul do estado.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o comandante da PM, Robson Farias, relatou que os agentes flagraram homens armados no bairro de São Sebastião.

Os suspeitos dispararam contra as equipes e, no revide, os indivíduos terminaram baleados. Eles foram socorridos para o Hospital Municipal, mas não resistiram aos ferimentos.

Com a dupla, foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros, um revólver calibre 38, uma carabina calibre 44, munições para as armas, dois quilos de maconha, dois celulares, luvas e touca ninja.