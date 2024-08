Dupla de traficantes morre após trocar tiros com a PM em Jequié

Equipes cercaram o local onde o grupo estava e mantiveram a troca de tiros - Foto: Divulgação | SSP-BA

Um confronto entre agentes da Polícia Militar (PM-BA) e um grupo criminoso resultou em dois traficantes mortos, na noite desta quinta-feira, 18, no município de Jequié, na região sudoeste da Bahia. Armas, munições e drogas foram apreendidas pelas equipes durante a operação.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), aguarnição realizava rondas na localidade conhecida como Zibrune, no bairro Mandacaru, e criminosos teriam atirado contra os PMs. As equipes cercaram o local onde o grupo estava e mantiveram a troca de tiros.

Durante as buscas no perímetro, os policiais encontraram dois resistentes feridos. Eles foram encaminhados ao Hospital Geral Prado Valadares, onde não resistiram aos ferimentos.

No local do confronto, as equipes encontraram uma pistola, uma espingarda, duas armas longas e um revólver. Além das cinco armas de fogo, os militares encontraram no local 431 munições (calibres 12, 380, 38 e 40), maconha e cocaína, uma balança, um colete balístico, roupas camufladas, um carro e duas motocicletas com restrição de roubo.