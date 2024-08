Dupla é condenada a mais de 20 anos de prisão por matar mulher trans

Lorena Fox foi encontrada morta em março de 2023, após seis dias desaparecida - Foto: Reprodução

Os dois homens acusados de matar a mulher trans Lorena Fox, em fevereiro de 2023, após um desentendimento devido a um programa, foram condenados a 23 anos, 1 mês e 15 dias, além de 10 dias de multa. O julgamento aconteceu na terça-feira, 30.

Lorena foi encontrada morta no último dia 1 de março, seis dias após o desaparecimento, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Ela havia desaparecido em 23 de fevereiro, quando entrou em um carro com Carlos Caíque Almeida Teles e Igor Alípio de Oliveira, na esquina da antiga rodoviária da cidade.

Quando presos, um deles confessou ter cometido o crime por causa de divergência devido aos valores cobrados no programa. O outro negou.

Os condenados também terão que pagar R$ 20 mil em indenização para a família de Lorena Fox. As penas serão cumpridas, inicialmente, em regime fechado, no Conjunto Penal de Barreiras.