Dupla morre em confronto com a polícia no sul da Bahia | A TARDE

Dois homens morreram em Ubatã, no Sul da Bahia, após entrarem em confronto com policiais militares durante uma ação da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário de Itabuna, em conjunto com a Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira e a 61ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Ubaitaba).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), durante a Operação Sentinela, dois homensa reagiram, houve confronto, e eles foram atingidos. Após serem levados para o Hospital de Ubaitaba, não resistiram.

O objetivo da operação é impedir crimes em rodovias, por meio de abordagens preventivas, as equipes estavam em campo, quando receberam informações sobre suspeitos de praticarem roubos na região em um corsa preto.

Uma pistola calibre .380, um revólver calibre ..38, munições, além de um veículo foram apreendidos.