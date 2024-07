Dupla suspeita de furtar e abater gado é presa em Porto Seguro

- Foto: Divulgação/Polícia Civil

Dois homens suspeitos de furto de gado foram presos em flagrante na sexta-feira, 28, em Porto Seguro. A dupla foi localizada no assentamento Santa Maria, onde policiais civis apreenderam um freezer com cerca de 300 quilos de carne bovina, um rifle calibre 22, 34 munições intactas do mesmo calibre, uma serra elétrica, um facão e um carro com restrição de furto e roubo.



Segundo informações da Polícia Civil, as diligências tiveram início logo após policiais da Delegacia Territorial de Trancoso tomarem conhecimento de uma ocorrência de furto de gado, ocorrido numa fazenda na estrada de Itabela, na quinta-feira, 27. Funcionários do local encontraram dois fetos de bezerros retirados de duas vacas prenhes que foram abatidas.



Localizados a cerca de 15 quilômetros da fazenda onde ocorreu o crime, os suspeitos de 29 e 31 anos confessaram o furto de apenas uma vaca. Um deles informou ter adquirido o automóvel apreendido por um valor bem abaixo do mercado. O carro pertence a uma locadora de veículos com sede em Eunápolis.



Ainda segundo a polícia, a dupla vai responder por furto qualificado, posse de arma de fogo e receptação culposa. A carne foi devolvida ao gerente da fazenda, enquanto a arma, munições e o carro foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica.