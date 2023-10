Eclipse solar anular será visível neste sábado; veja cuidados | A TARDE

Um dos fenômenos mais lindos e místicos do universo, o eclipse solar anular poderá ser observado na tarde do próximo sábado, 14, em todo o Brasil. Em Salvador, a singularidade será visível a partir das 15h33 e terá seu máximo 16h48. O pôr do sol deve ocorrer 17h31. Este será o eclipse com melhor visibilidade do Nordeste pelas próximas décadas.

Apesar de lindo, olhar diretamente para o eclipse pode causar danos a visão. Óculos escuros normais, filmes negativos de fotografia e "chapas" de Raio X, não são adequados para observar o fenômeno. Por isso, muito cuidado.

Veja três opções seguras para admirar "anel de fogo" no céu

- Telescópio com filtro adequado para observação solar;

- “Óculos para eclipse solar”, normalmente vendidos em lojas especialistas em produtos astronômicos;

- Vidros de soldador número 14 ou superior (custa cerca de R$ 5).