Edital de R$ 3 mi para apoio a eventos de ciências é lançado na Bahia | A TARDE

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), órgão ligado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), lançou nesta sexta-feira, 23, o Edital Eventos/Popciências, que destinará R$ 3 milhões para o financiamento, parcial ou integral, de projetos aprovados com o propósito de democratizar a ciência, a tecnologia e a inovação. O novo edital já se encontra disponível no portal da Fundação.



Poderão submeter os projetos pesquisadores, professores e dirigentes de escolas, vinculados a instituições localizadas no estado da Bahia.

O secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), André Joazeiro, entusiasta do Popciência, destacou a importância do edital. “Esse edital da Fapesb é parte de um compromisso assumido pelo Governo, através do Plano Plurianual 2024-2027, que tem o objetivo de fomentar a realização de eventos por toda a Bahia, contribuindo, sobretudo, para a interiorização do conhecimento", afirmou.

"Portanto, é mais uma oportunidade para que projetos inovadores, que tenham como objetivo a popularização das ciências, sejam apoiados e compartilhados com as comunidades”, continuou o secretário.

Nesta edição, o Popciências abre espaço para projetos que também possam ser executados em ambientes virtuais, por meio de plataformas e redes sociais. A depender do formato escolhido e da faixa de financiamento na qual a proposta será enquadrada, o projeto poderá receber até R$ 150 mil para execução e devendo ser executado durante os meses de junho a dezembro de 2024.

De acordo com Handerson Leite, diretor Geral da Fapesb, eventos que debatam o fazer científico e tecnológico, bem como aqueles que levam informações da ciência para crianças, adolescentes e outros grupos sociais, são parte da missão da Fundação. “Cada vez mais precisamos democratizar o conhecimento, pois a ciência é parte da vida”, disse.