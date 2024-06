Elefante marinho é encontrado em rio na Bahia

O animal foi visto pela primeira vez na terça-feira, 11, após entrar em um braço do rio. Na quarta-feira, 12, o mesmo animal foi avistado no Rio Sirinhaém, localizado na mesma região - Foto: ELEFANTE MARINHO

Um elefante-marinho-do-sul foi encontrado no rio Santarém, no município de Ituberá, no Baixo Sul da Bahia. O animal foi visto pela primeira vez na terça-feira, 11, após entrar em um braço do rio. Na quarta-feira, 12, o mesmo animal foi avistado no Rio Sirinhaém, localizado na mesma região.

Uma equipe do Instituto Mamíferos Aquáticos da Bahia foi no local para realizar o resgate do animal, que é nativo de ilhas ou costas continentais remotas. Segundo a equipe, trata-se de um animal jovem.

"Ainda não sabemos qual é o sexo, mas suspeita-se que seja um macho, pelo tamanho dele. Ele está abaixo do peso, fora da área de distribuição da espécie e em um rio. Tudo isso justifica o resgate, para que seja feita uma avaliação veterinária e ele seja devolvido a um local que consiga retornar ao habitat natural", disse a médica veterinária Joana Ikeda.