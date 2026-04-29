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ELEIÇÕES

Eleitores da Bahia poderão regularizar título de eleitor no feriado

Mais de 450 mil baianos ainda estão com o título cancelado

Agatha Victoria Reis
Por

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TRE-BA
TRE-BA - Foto: Divulgação

Em período de feriado, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) realizará plantões de atendimento nos dias 1º e 2 de maio para eleitores em todo o estado. Os cartórios eleitorais e as Centrais de Atendimento ao Público (CAP) funcionarão das 8h às 12h entre os dias 30 de abril e 1º de maio.

Na Bahia, mais de 450 mil eleitores ainda estão com o título cancelado. De acordo com a diretora-geral do TRE-BA, Mirella Cunha, a iniciativa é uma oportunidade para que a população fique em dia com a Justiça Eleitoral, seja por meio do alistamento eleitoral ou da regularização de títulos cancelados.

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“As pessoas que não podem resolver as pendências eleitorais durante os dias úteis, por questões de trabalho ou de outra natureza, poderão regularizar o documento e/ou a situação eleitoral por meio desta iniciativa, comparecendo aos cartórios, às CAPs ou aos postos do SAC”, afirma.

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No entanto, o município de Conceição do Coité não contará com o atendimento em regime de plantão. Segundo o órgão, a decisão ocorre em virtude da realização da tradicional micareta da cidade, que acontece entre os dias 30 de abril e 3 de maio.

Serviços disponíveis no plantão

Durante o plantão, o público poderá acessar os seguintes serviços: emissão da primeira via do título, regularização da situação eleitoral, coleta biométrica, transferência de domicílio eleitoral, alteração do local de votação e revisão de dados cadastrais.

Para o atendimento, é necessário apresentar os seguintes documentos:

  • comprovante de residência emitido há, no máximo, três meses;
  • documento oficial de identificação com foto (RG, CNH no modelo atual, passaporte, Carteira de Trabalho, Documento Nacional de Identidade ou carteiras profissionais emitidas por órgãos de classe, como OAB, CREA e CRM).
  • Homens que completam 19 anos no ano do alistamento também devem apresentar o certificado de quitação militar.

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