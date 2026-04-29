FEIRA DE SANTANA
Golpe com locação de carros causa prejuízo de quase R$ 900 mil na Bahia
Um homem de 23 anos foi preso durante a ação
Um esquema criminoso envolvendo locação fraudulenta de veículos e apropriação indébita foi desarticulado pela Polícia Civil da Bahia, na tarde desta terça-feira, 28, em Feira de Santana. Um suspeito foi preso duante as diligências.
A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e também identificou indícios de extorsão e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam documentos de terceiros, conhecidos como “laranjas”, para alugar veículos que não eram devolvidos às locadoras. O prejuízo estimado com a apropriação dos automóveis chega a R$ 892 mil.
A polícia apurou ainda que parte dos veículos teve o sistema de rastreamento (GPS) adulterado e foi levada para cidades como Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista.
O caso veio à tona após sete vítimas comparecerem simultaneamente à unidade policial. Elas relataram que dois ex-colegas de trabalho teriam solicitado seus dados pessoais para realizar a locação dos carros. Para convencer as vítimas, os suspeitos alegavam estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.
Suspeito localizado
Durante o registro da ocorrência, uma das vítimas recebeu uma ligação de um dos investigados, que passou a exigir dinheiro para devolver um dos veículos. A partir daí, os policiais iniciaram diligências que resultaram na prisão em flagrante de um dos suspeitos, no bairro SIM.
Leia Também:
O homem, de 23 anos, foi encontrado com dois veículos e tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes, mas acabou capturado. Um dos automóveis estava sem placas de identificação, o que caracteriza adulteração de sinal identificador. Ele também portava a chave de outro carro.
O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de extorsão, apropriação indébita e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Outro homem apontado como participante do esquema também foi localizado e conduzido à delegacia. Após ser interrogado, ele foi liberado por não estar em situação de flagrante, mas segue sendo investigado.
As investigações continuam para localizar os demais veículos envolvidos e identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes