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FEIRA DE SANTANA

Golpe com locação de carros causa prejuízo de quase R$ 900 mil na Bahia

Um homem de 23 anos foi preso durante a ação

Victoria Isabel
Por

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Sete vítimas denunciaram o esquema
Sete vítimas denunciaram o esquema - Foto: Ilustrativa: Divulgação / Ascom-PCBA

Um esquema criminoso envolvendo locação fraudulenta de veículos e apropriação indébita foi desarticulado pela Polícia Civil da Bahia, na tarde desta terça-feira, 28, em Feira de Santana. Um suspeito foi preso duante as diligências.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e também identificou indícios de extorsão e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

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De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam documentos de terceiros, conhecidos como “laranjas”, para alugar veículos que não eram devolvidos às locadoras. O prejuízo estimado com a apropriação dos automóveis chega a R$ 892 mil.

A polícia apurou ainda que parte dos veículos teve o sistema de rastreamento (GPS) adulterado e foi levada para cidades como Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista.

O caso veio à tona após sete vítimas comparecerem simultaneamente à unidade policial. Elas relataram que dois ex-colegas de trabalho teriam solicitado seus dados pessoais para realizar a locação dos carros. Para convencer as vítimas, os suspeitos alegavam estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Suspeito localizado

Durante o registro da ocorrência, uma das vítimas recebeu uma ligação de um dos investigados, que passou a exigir dinheiro para devolver um dos veículos. A partir daí, os policiais iniciaram diligências que resultaram na prisão em flagrante de um dos suspeitos, no bairro SIM.

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O homem, de 23 anos, foi encontrado com dois veículos e tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes, mas acabou capturado. Um dos automóveis estava sem placas de identificação, o que caracteriza adulteração de sinal identificador. Ele também portava a chave de outro carro.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de extorsão, apropriação indébita e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Outro homem apontado como participante do esquema também foi localizado e conduzido à delegacia. Após ser interrogado, ele foi liberado por não estar em situação de flagrante, mas segue sendo investigado.

As investigações continuam para localizar os demais veículos envolvidos e identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa.

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Tags:

feira de salvador feira de santana Locação de veículos Polícia Civil

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