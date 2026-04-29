Perfil adulto de suposto escrivão entra na mira da polícia: “18 cm de prazer”

Siga o A TARDE no Google

Caso veio à tona nesta semana após a biografia e imagens íntimas passarem a circular - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um perfil em um site de acompanhantes que seria de um escrivão recém-empossado está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Civil de Mato Grosso.

O caso veio à tona nesta semana após a biografia e imagens íntimas começarem a circular em grupos de WhatsApp da cidade e em redes sociais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Até o momento, não há confirmação de que o perfil pertença, de fato, ao servidor.

Caso veio à tona nesta semana após a biografia e imagens íntimas passarem a circular | Foto: Reprodução | Redes Sociais

“Tenho 18cm de puro prazer”

No site, o homem se apresenta como “policial novinho de Cuiabá (MT)”. Com linguagem explícita, mencionando características físicas, preferências e atributos íntimos.

“Acompanhante baixinho, porém macho, malhado e forte. Estou disposto a realizar seus mais íntimos desejos com segurança, total sigilo e descrição. Sou ativo. Tenho 18 cm de pau e puro prazer para a sua diversão”, diz um trecho da descrição.

Ainda no texto, ele diz ter 24 anos, 75 kg e 1,60 m de altura. “Meu contato do anúncio é para WhatsApp, então mande mensagem pra gente combinar algo bem gostoso. Ademais, também estou disponível pra sair e conversar... a exemplo de jantares, passeios e etc. Entre em contato!”, completa.

Veja a descrição completa:

Descrição | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uso indevido da imagem institucional

A Corregedoria foi acionada para apurar a situação e, caso os fatos sejam confirmados, poderá instaurar procedimento administrativo.

A denúncia aponta que o agente teria utilizado a camisa da Polícia Civil em imagens, o que pode configurar uso indevido da imagem institucional.